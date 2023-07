Linz (www.anleihencheck.de) - Die Veröffentlichung der Inflationsziffern Schwedens am vergangenen Freitag könnten als Hinweis interpretiert werden, dass die Entscheidung der Riksbank am 5. Juli die Zinsen um lediglich 25 Punkte anzuheben, deutlich zu wenig forsch war, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...