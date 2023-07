Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen in den USA waren in der letzten Woche leicht reduziert worden und dieses Bild hat zum Wochenauftakt Bestand, so die Analysten der Helaba.Ein Zinsschritt nach dem Juli werde nur teilweise eskomptiert. Heute aber stehe die Skepsis gegenüber den zwei von der FED avisierten Zinserhöhungen auf dem Prüfstand. Verbesserte Produktions- und Einzelhandelszahlen könnten neue Zinssorgen schüren, zumal die Analysten gegenüber den Konsensschätzungen tendenziell zuversichtlicher gestimmt seien. In der Eurozone gebe es hingegen weder dateiseitige Impulse noch hätten sich EZB-Ratsmitglieder mit Redebeiträgen angekündigt. ...

