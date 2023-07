Linz (www.anleihencheck.de) - Die Ratsmitglieder der Norges Bank haben anlässlich Ihrer Junisitzung Mut bewiesen und ein restriktives Zeichen gesetzt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sie hätten den Leitzins um 50 Punkte auf jetzt aktuell 3,75% angehoben. In der anschließenden Pressekonferenz sei auf einen weiteren Zinsschritt im August und einen Zinspeak von 4,25% hingewiesen worden. Damit habe der Rat einen weiteren Schritt um 25 Punkte im kommenden Herbst signalisiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...