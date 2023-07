Vorsichtiger Optimismus mit Blick auf die beginnende Berichtssaison sorgte am Montag für steigende Kurse an den US-Börsen. Auch durchwachsene Nachrichten von der US-Konjunktur konnten die positive Stimmung nicht beeinträchtigen. So sank der Empire State Index, der die Industriestimmung im Bundesstaat New York misst, zwar, aber nicht so stark wie im Vorfeld erwartet. Der Dow Jones schloss mit einem Plus von 0,22 % bei 34.585 Punkte und erreicht damit den höchsten Stand seit Dezember 2022. Der S&P 500 legte um 0,39 % auf 4.522 Punkte zu, während sich der Technologieindex Nasdaq 100 um 0,95 % auf 15.713 Punkte verbesserte. Der Dax eröffnete heute Morgen den Handel mit einem Minus von 0,16 % bei 16.042 Punkten und bleibt damit weiter oberhalb der Marke von 16.000 Punkten auf Konsolidierungskurs.



