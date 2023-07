DJ Rheinmetall erhält Auftrag für 1,3 Mrd EUR von Bundeswehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundeswehr hat Rheinmetall mit der Lieferung großer Stückzahlen an Gefechts- und Übungsmunition "für die artilleristischen Kräfte" im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro brutto beauftragt. Zwei Verträge darüber seien nun in Koblenz beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr unterzeichnet worden, teilte der Konzern mit. So habe man nun einen neuen Rahmenvertrag über die Lieferung von 155mm-Artilleriemunition erhalten, zudem sei ein bestehender Rahmenvertrag erweitert worden.

Insgesamt ist laut Rheinmetall die Lieferung mehrerer hunderttausend Geschosse sowie von Zündern und Treibladungsmodulen unterschiedlicher Typen vorgesehen.

Der bestehende Rahmenvertrag über DM121-Artilleriegeschosse sei erweitert worden. Damit verbinde sich - zusätzlich zum obigen Rahmenvertrag - ein Auftragsvolumen von rund 137 Millionen Euro brutto, wodurch sich der bestehende Rahmenvertrag auf 246 Millionen Euro erhöhe von 109 Millionen Euro.

