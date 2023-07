Gelsenkirchen (ots) -Für das kommende Studienjahr 2023/2024 spendet die evocenta GmbH erstmals ein Deutschland-Stipendium an der Ruhr Universität Bochum im Fachbereich Informatik. Gleichzeitig eröffnet das Unternehmen der Stipendiatin oder dem Stipendiaten neben der finanziellen Unterstützung auch die Möglichkeit einer fachlichen und ideellen Förderung im Unternehmen."Wir freuen uns sehr, junge und begabte Informatik-Studenten sowohl finanziell als auch in ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützen zu können. Dabei profitiert nicht nur der Stipendiat von unserer Kooperation, sondern auch wir gewinnen als Unternehmen neue Einblicke, haben die Möglichkeit angehende Fachkräfte für unser Unternehmen zu begeistern und intensivieren damit unsere Zusammenarbeit mit der Ruhr Universität Bochum", sagte der Geschäftsführer der evocenta GmbH, Uwe Kamann.Das Deutschland-Stipendium fördert begabte und leistungsstarke Studenten mit Hilfe des Bundes. Die evocenta GmbH finanziert mit 1.800 Euro ein komplettes Jahresstipendium und das Bundesministerium für Bildung und Forschung verdoppelt den Betrag, sodass der Stipendiat ein Jahr lang eine Unterstützung von 3.600 Euro, also 300 Euro im Monat erhält. Die evocenta GmbH bietet dem Stipendiaten darüber hinaus ideelle Fördermaßnahmen im Unternehmen an.Über die evocenta GmbH:Die evocenta GmbH ist ein technologiegetriebener und hochinnovativer Service-Dienstleister für branchenunabhängige und fachbereichsübergreifende Geschäftsprozesse. Sie betreibt eigene Service-Center und bietet intelligente Dienstleistungen mit höchster Automatisierung auf Basis ihrer eigenentwickelten KI-Plattform EMMA® für alle Branchen und Geschäftsbereiche an. Zudem berät und unterstützt evocenta ihre Kunden bei der erfolgreichen Transformation ihrer digitalen Prozesse. Gemeinsam mit renommierten Universitäten und Forschungseinrichtungen entwickelt das Unternehmen hochmoderne KI- und Automatisierungs-Technologien. Die evocenta GmbH hat ihren Hauptsitz im Wissenschaftspark Gelsenkirchen sowie eine Niederlassung in Düsseldorf.Pressekontakt:presse@evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161882/5560795