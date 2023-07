Dortmund/Unterschleißheim, München (ots) -CANEI und die MRM Distribution bilden strategische Partnerschaft für den Vertrieb von KI-gestützter Controlling-Software- klarer Wettbewerbsvorteil für kleine und mittelständische Betriebe- CANEI macht betriebswirtschaftliche Beratung zugänglicher, effizienter und präziser- MRM unterstützt mit starkem Partnernetzwerk die CANEI-Kunden auf dem Weg zur digitalen TransformationCANEI und MRM haben Partnerschaftsverträge unterzeichnet: CANEI, Entwickler einer KI-gestützten Controlling Software, wird diese künftig über MRM vertreiben.CANEI AG hat den Bereich der betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatung digitalisiert und setzt mit innovativer Software und jahrzehntelanger Beratungsexpertise neue Maßstäbe. Mit den intuitiven CANEI-Software-Tools wurden Produkte zur "Übersetzung" der BWA und Summen- und Saldenliste entwickelt, welches dem Unternehmer in Sekundenschnelle ein Dashboard liefert und die finanziellen Möglichkeiten sowie nötigen Handlungsfelder sichtbar macht. Darüber hinaus kann der Unternehmer in der erweiterten Softwareversion innerhalb kürzester Zeit selbst oder mithilfe des CANEI Expertenteams einen integrierten Businessplan und ein automatisiertes Reporting für Gesellschafter und Finanzierungspartner erstellen.Als erfahrener Vertriebspartner unterstützt die MRM vor allem kleine und mittelständische Unternehmen ganzheitlich auf dem Weg zur digitalen Transformation. Für MRM ist die Zusammenarbeit mit CANEI ein wichtiger nächster Schritt auf dem Weg zu einem Anbieter umfassender Lösungen und Services."Durch den Einsatz unserer innovativen Software können Unternehmen ihre Entscheidungsprozesse optimieren und ihre Performance auf ein neues Niveau heben. Wir wollen die betriebswirtschaftliche Beratung zugänglicher, effizienter und präziser machen. Dank der Expertise der MRM Distribution im Software-Vertrieb und dem breit aufgestellten Händlernetzwerk, können wir noch näher auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen und ihnen maßgeschneiderte Lösungen anbieten", erklärt Marcus Linnepe, CEO der CANEI AG.Christian Bedel, Geschäftsführer der MRM Distribution fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr über die neugewonnene Partnerschaft mit CANEI und sind stolz darauf, unser Portfolio mit der KI-gestützten Controlling Software ergänzen zu können. Die Lösungen von CANEI ermöglichen die Unternehmensplanung und -analyse in völlig neuen Dimensionen - davon können unsere Kunden ab sofort profitieren." Zu Beginn der Partnerschaft geben CANEI und die MRM Distribution Ihren Fachhandelspartnern nach Vorstellung der Produkte die Möglichkeit, die Lösung in einem begrenzten Zeitraum vollumfänglich zu testen. Interessenten können sich jederzeit bei ihrem persönlichen Ansprechpartner der MRM Distribution oder unter partner@mrm-distribution.com bezüglich eines Demo-Termins melden.Über CANEIDie CANEI AG ist Spezialist für softwarebasierte Kennzahlenanalyse und Finanzplanung. CANEI hat den Bereich der betriebswirtschaftlichen Unternehmensberatung digitalisiert und baut das Produktportfolio weiter aus. Die Software ermöglicht automatisierte Datenerfassung und Finanzanalyse, maßgeschneiderte Planung sowie präzise Prognosen. Durch KI-Integration, interaktive Planung und individuelle Handlungsempfehlungen revolutioniert CANEI die Unternehmenssteuerung. Es werden neben GuV, Bilanz und Kapitalfluss, Potenziale im Vergleich zum Benchmark dargestellt und auch die Bankensicht und Schuldentragfähigkeit dargestellt. Zusätzlich können Finanzierungen, Factoring und Leasing direkt aus der Software angefragt werden.In Zukunft können durch die Verwendung von Sprachsteuerung und Texteingabe sämtliche Geschäftsvorfälle einfach und unkompliziert erfasst werden.Über MRM DistributionDie MRM begann 2017 als erster deutscher Spezial-Distributor für den rechts- und herstellerkonformen Handel mit gebrauchter Software und ist Lieferant von über 4.700 registrierten IT-Fachhändlern und Einkaufsverbänden wie Synaxon und Nordanex. Darüber hinaus vermittelt die MRM über ihr Partnernetzwerk wertvolle Zusatzlösungen und unterstützt somit den deutschen Mittelstand ganzheitlich auf dem Weg zur digitalen Transformation. Dazu gehören Refurbished Hardware, Low-Code/No-Code Workflow Automatisierung und Sicherheitslösungen für den DSGVO-konformen Datenaustausch, IT- und Cyber-Security Lösungen für Endgeräte und E-Mails sowie KI-gestützte Software zur Unternehmensplanung.Mit unserer Marke wirkaufenihresoftware.de sprechen wir Unternehmenskunden an, die gebrauchte Microsoft-Software verkaufen und damit anstehende Investitionen refinanzieren können.