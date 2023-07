Die Fonds- und Finanzplattform Moventum S.C.A. beruft Jan Zendulka mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO der Schwestergesellschaft Moventum a.s. in der Tschechischen Republik. Zendulka löst damit Andreas Pál ab. "Wir danken Andreas Pál für die gute Zusammenarbeit und freuen uns, mit Jan Zendulka einen erfahrenen Kollegen mit großer Erfahrung und tiefer Kenntnis des Unternehmens in der Verantwortung zu sehen", sagt Louis Wright, CEO von Moventum S.C.A. in Luxemburg. Jan Zendulka verantwortete seit 2019 den Vertrieb von Moventum a.s. 2016 gründete ...

