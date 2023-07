Ermutigende Daten der US-Konkurrenz verhalfen der Aktie der Deutschen Bank endlich wieder auf die Sprünge und den Schwung aus der vergangenen Woche scheinen die Käufer mit in die neue Woche nehmen zu können. Am Montag ging es mit den Kursen in einem schwachen Handel weiter aufwärts.Auch heute scheint die gute Stimmung sich zu halten. Kurz nach Handelsbeginn ging es für die Aktie der Deutschen Bank (DE0005140008) um weitere 0,5 Prozent aufwärts und der Kurs fand sich bei 9,85 Euro wieder. Hier dürfte sofort ins Auge fallen, welche Marke jetzt in den ...

