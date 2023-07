Leipzig (ots) -Die Schifffahrt ist unverzichtbar für den Welthandel, doch ihre Umweltbilanz ist besorgniserregend. Mit gigantischen Mengen an Schadstoffen und Kohlendioxidemissionen trägt die Branche zu fast drei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen bei. Die neue vom MDR produzierte ARTE-Dokumentation begleitet jetzt Reeder, Ingenieure und Forscher dabei, die Schifffahrt auf klimaneutrale Treibstoffe umzustellen - zu sehen am 22. Juli, 22.00 Uhr auf ARTE.Während in anderen Verkehrsbereichen bereits Energiewende-Maßnahmen ergriffen wurden, spielte der Klimaschutz in der internationalen Schifffahrt bisher eine untergeordnete Rolle.Aber auch die Branche auf dem Wasser, die weltweit 80 Prozent aller Waren transportiert, gerät zunehmend unter Druck. Neue gesetzliche Vorschriften auf nationaler und internationaler Ebene wurden kürzlich verabschiedet oder stehen kurz vor der Umsetzung. Zudem fordern umweltbewusste Kunden von den Reedereien vermehrt CO2-neutrale Transporte. Schiffsbesitzer sind sich bewusst, dass sie nur dann weiterhin eine bedeutende Rolle spielen können, wenn sie ihre Schiffe dringend klimafreundlicher gestalten.In dieser herausfordernden Situation wagen nun Pioniere die ersten Schritte auf dem Weg zu einer grünen Revolution auf dem Wasser. Ihr Ziel ist es, die Schifffahrt auf klimaneutrale Treibstoffe umzustellen - die es bislang weltweit kaum gibt. Der Mitteldeutsche Rundfunk begleitet in seinem Film für ARTE Reeder, Ingenieure und Forscher bei ihrem ehrgeizigen Vorhaben, Klima und Umwelt zu schonen, ohne die Rentabilität des internationalen Seetransports zu gefährden.Die Frage, ob dieser Wandel rechtzeitig gelingen kann, steht im Mittelpunkt der Doku. Es geht um nicht weniger als die Zukunft der Schifffahrt und deren Beitrag zum Klimaschutz.Der Film "Revolution auf dem Wasser - Wie kann die Schifffahrt grün werden?" wird am 22. Juli, 22.00 Uhr auf ARTE ausgestrahlt. Über die Sendetermine in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen wird gesondert informiert.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5560895