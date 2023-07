Traditionell stellt Viscom komplexe Systeme zur Inspektion von elektronischen Baugruppen her, wie sie insbesondere von Automobilzulieferern genutzt werden. Mitte 2022 gliederten die Hannoveraner dann die 85-Prozent-Tochter Exacom aus, um vom Zukunftsmarkt der Röntgeninspektion von Batteriezellen noch stärker profitieren zu können und gleichzeitig auch das Kundenportfolio breiter aufzustellen. Ein Schritt, der sich offenbar gelohnt hat. Nachdem ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: Viscom, KSB appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...