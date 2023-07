Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Protokoll der RBA wurde festgestellt, dass die Inflation in Australien nach wie vor hoch ist und die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt das Potenzial für überdurchschnittliche Preis- und Lohnsteigerungen erkennen lässt, so die Experten von XTB.In Anbetracht der bereits erfolgten deutlichen Straffung der Geldpolitik und der unsicheren Wirtschaftsaussichten habe der Vorstand dennoch beschlossen, den Leitzins unverändert bei 4,1% zu belassen. Das Direktorium habe eingeräumt, dass eine weitere Straffung in der Zukunft notwendig sei, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen, werde die Situation aber auf der August-Sitzung auf der Grundlage zusätzlicher Daten und aktualisierter Prognosen neu bewerten. Die RBA sei nach wie vor bestrebt, die Inflation innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens auf das Zielniveau zurückzuführen. ...

