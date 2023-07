Luxembourg (www.fondscheck.de) - Die Fonds- und Finanzplattform Moventum S.C.A. beruft Jan Zendulka mit sofortiger Wirkung zum neuen CEO der Schwestergesellschaft Moventum a.s. in der Tschechischen Republik, so Moventum in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...