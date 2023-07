NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die jüngsten Quartalsberichte der europäischen Luxusgüterkonzerne Swatch, Burberry und Richemont hätten umsatzseitig wenig Überraschendes gebracht und die schon hohen Erwartungen eher enttäuscht, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Hugo Boss befinde sich derweil in einem frühen Stadium einer Trendwende beim Umsatz unter einem neuen Chef. Sie schätze den neuen strategischen Fokus auf Wachstum und Marktanteilsgewinne. Allerdings sei der Modekonzern sehr abhängig vom europäischen Verbraucher, der mit einem schwierigeren Umfeld und hohen Lebenshaltungskosten kämpfe, was es für Boss nicht einfacher mache./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2023 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1PHFF7

