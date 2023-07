Einst gab Vanmoof an, das am besten finanzierte E-Bike-Unternehmen der Welt zu sein. Jetzt wurde der Hersteller in den Niederlanden für bankrott erklärt. Vor Kurzem hatte Vanmoof einen Zahlungsaufschub eingeleitet, der von gerichtlich bestellten Insolvenzverwaltern betreut wurde. Doch nun wurde das Unternehmen in den Niederlanden für zahlungsunfähig erklärt. Das berichtet The Verge.AnzeigeAnzeige Das Gericht in Amsterdam hob das Zahlungsaufschubverfahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...