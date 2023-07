DJ MARKT USA/Kleine Verluste erwartet - Einzelhandelsumsatz im Blick

Leicht im Minus tendieren die US-Aktienfutures am Dienstag, wobei sie sich aber in der Nähe von 15-Monats-Höchstständen halten. Gegenwärtig dominiert das Warten, unter anderem auf die Einzelhandelsumsätze. Daneben wird die Gewinnsaison für das zweite Quartal mit einer Reihe von Berichten in den nächsten Sitzungen wieder in Gang kommen. Am Dienstag stehen vor allem Finanzunternehmen auf dem Programm: Bank of America, Morgan Stanley, BNY Mellon, Interactive Brokers und Charles Schwab legen ihre Zahlen vor. Zudem wird Lockheed Martin berichten. Die Anleger hoffen, dass die Zahlen und die Prognosen einen Markt rechtfertigen, der sich auf dem höchsten Niveau seit April 2022 befindet. S&P-500 und Nasdaq-Composite sind im bisherigen Jahresverlauf um 17,8 bzw. 36,1 Prozent gestiegen. Die Stimmung wurde durch einen Rückgang der Renditen befeuert verbunden mit der Hoffnung, dass mit einer Abkühlung der Inflation die US-Notenbank die Zinsen weniger aggressiv anheben muss. In der Tat sind einige Analysten der Meinung, dass die Geldpolitik nach wie vor der Haupttreiber der Märkte ist.

Eine Momentaufnahme, wie gut die US-Verbraucher die Zinserhöhungen der Fed verkraftet haben, wird vor Börsenstart mit der Veröffentlichung des Berichts über die Einzelhandelsumsätze im Juni geliefert. "Es wird erwartet, dass die Verbraucherausgaben weiterhin einen positiven Beitrag zum BIP-Wachstum im zweiten Quartal leisten werden", so Patrick Munnelly, Analyst der Tickmill Group. Daneben wird ein Reigen weiterer Konjunkturdaten veröffentlicht, unter anderem die Industrieproduktion.

FB Financial reagieren vorbörslich mit einem Satz um knapp 16 Prozent nach oben auf die Vorlage der Quartalszahlen. Die Muttergesellschaft von Firstbank hatte einen Gewinnanstieg berichtet und zudem eine stärkere Kapitalbasis in der Bilanz ausgewiesen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2023 05:57 ET (09:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.