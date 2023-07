DJ AUKTION/Neue Bundesschatzanweisungen gut aufgenommen

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzagentur hat am Dienstag neu aufgelegte Bundesschatzanweisungen im Volumen von 4,963 Milliarden Euro am Markt untergebracht. Schuldtitel der im September 2025 fällig werdenden Anleihe im Umfang von 1,037 Milliarden Euro wurden zum Zwecke der späteren Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das avisierte Emissionsvolumen von 6 Milliarden Euro einstellte, wie die Bundesbank mitteilte. Mit Offerten im Umfang von über 7 Milliarden Euro war die Auktion technisch überzeichnet.

Alle Gebote zum niedrigsten Kurs wurden akzeptiert, ebenso auf Nicht-Wettbewerbsbasis 75 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs. Zu der Transaktion wurden folgende Details bekannt (bei der vorherigen Versteigerung am 20. Juni von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit bis Juni 2025 hatte sich eine Rendite von 3,15 Prozent ergeben):

=== Emission 3,10%-ige Bundesschatzanweisung mit Laufzeit 18. September 2025 Volumen 6 Mrd EUR Bietungsvolumen 7,311 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 4,963 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,5 Durchschnittsrend. 3,07% Durchschnittskurs 100,059 Mindestkurs 100,055 Wertstellung 20. Juli 2023 ===

July 18, 2023 06:07 ET (10:07 GMT)

