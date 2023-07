Wilde Gerüchte kursieren um Airbnb. Im Mittelpunkt steht die Aussage, dass das operative Geschäft der globalen Mitwohnzentrale im 2. Quartal gelitten haben soll. Eine Spekulation, dies sich insbesondere auf den US-Markt bezieht. Die Behauptungen gingen so weit, dass Airbnb angeblich in einigen Städten die Hälfte seines Umsatzes eingebüsst habe. Die Gerüchte wurden so viral, dass Airbnb sich zu einer offiziellen Stellungnahme genötigt sah.Das Management von Airbnb (US0090661010) widersprach der Darstellung vehement. Die Nachfrage sei weiterhin hoch, ...

