Der Automobilsektor treibt so manchem Anleger die Sorgenfalten auf die Stirn, gerade mit Blick auf den wichtigen chinesischen Markt. Volkswagen musste dort im laufenden Jahr so manche Schlappe verkraften und gerade bei rein elektrischen Fahrzeugen sieht man dort kaum Land gegen die Konkurrenz. Als Gewinner präsentiert sich allerdings BYD.Kürzlich legte BYD (CNE100000296) vorläufige Zahlen für das vergangenen Quartal vor, die es in sich haben. Die Gewinnspanne hat sich demnach auf 10,5 bis 11,7 Milliarden Yuan gesteigert, was am oberen Ende knapp 1,5 Milliarden ...

