Bei Dividendenaktien kommt es nicht nur auf die absolute Höhe der Dividende an. Die besten Dividendenaktien steigen im Kurs, bezahlen eine annehmbare Dividendenrendite und steigern diese am besten jedes Jahr. In Zeiten hoher Inflationsraten suchen Anleger nach attraktiven Anlagemöglichkeiten. Insbesondere Aktien mit hohen Dividendenzahlungen gehören hier dazu. Und das kann sich lohnen, denn laut Statista beliefen sich die weltweiten Dividendenzahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...