Die Novartis-Aktie (WKN: 904278) gewinnt am Dienstag kräftig auf 90,80 € und macht damit die rund -5% Verlust nach dem negativen Gerichtsurteil in den USA wieder wett. Aber was sorgt für den deutlichen Kursanstieg? Und hat die Aktie vielleicht jetzt wieder Potenzial? Novartis vorgestellt Novartis mit Sitz in Basel erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt ein breites Spektrum von Medikamenten in Bereichen wie Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...