DJ Ministerium fördert umweltfreundliche Bodenstromversorgung für Flugzeuge

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium hat ein neues Förderprogramm für eine umweltfreundliche Bodenstromversorgung von Flugzeugen gestartet. Damit soll der CO2-Ausstoß an deutschen Flughäfen gesenkt werden. Aktuell kommt der Strom für Flugzeuge, der während der Wartung, Beladung und Betankung der Flugzeuge am Boden benötigt wird, häufig aus Hilfsturbinen im Flieger oder er wird an entfernten Stellplätzen mit Stromaggregaten aus Diesel erzeugt. Das Ministerium will in einem ersten Förderaufruf nun erstmals Investitionszuschüsse gewähren für die Beschaffung mobiler und stationärer, umweltfreundlicher Bodenstromanlagen zur Versorgung von Luftfahrzeugen sowie die für den Betrieb benötigte Lade- bzw. Betankungsinfrastruktur.

"Wir wollen die deutschen Flughäfen zu den saubersten der Welt machen", sagte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). "Mit der neuen Bodenstrom-Richtlinie unterstützen wir als eines der ersten Länder die Flughäfen bei dieser Transformation - weg von fossilen Brennstoffen, hin zu einer klimaneutralen Stromversorgung von Flugzeugen am Boden. Damit senken wir den CO2-Ausstoß an deutschen Flughäfen und setzen eine weitere Maßnahme unseres ehrgeizigen Klimaschutzprogramms um."

Die Förderquote liegt laut Ministerium bei bis zu 70 Prozent. Die Antragstellung ist vom 28. Juli bis zum 31. August möglich. Berücksichtigt werden demnach ausschließlich Förderanträge, mit denen noch in diesem Jahr begonnen wird. Weitere Aufrufe sind für die kommenden Jahre vorgesehen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 18, 2023 06:40 ET (10:40 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.