PALO ALTO (IT-Times) - Der US-amerikanische Drucker- und Computer-Hersteller HP verlagert seine Produktion von Personal Computern (PCs) nach Thailand und Mexiko. HP Inc. (NYSE: HPQ, ISIN: US40434L1052) wird in Zukunft mehr PCs in Thailand und Mexiko fertigen und folgt damit seinen Kontrahenten Apple...

Den vollständigen Artikel lesen ...