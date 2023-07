Das ÖPNV-Unternehmen Start Romagna hat die Beschaffung von bis zu 114 Elektrobussen zum Einsatz in Rimini ausgeschrieben. Die Ausschreibung über zwei Lose mit mindestens 32 und maximal 114 Fahrzeugen hat einen Wert von 106,8 Millionen Euro. Die Frist für Angebote endet am 6. September 2023. Ausgeschrieben sind maximal 114 E-Busse in zwei Losen, davon für die Erstbestellung 21 Zwölf-Meter-Solobusse ...

