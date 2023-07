Gehörst du auch zu denjenigen, die die Diskussionen um die Überbewertung von Tech-Unternehmen, insbesondere angetrieben durch den Boom der künstlichen Intelligenz, mitverfolgen? Oftmals liegt der Fokus auf den Big Seven, also Apple (WKN: 865985), Microsoft (WKN: 870747), Nvidia (WKN: 918422), Amazon (WKN: 906866), Alphabet (WKN: A14Y6F), Meta Platforms (WKN: A1JWVX), und Tesla (WKN: A1CX3T). Die haben sich derart massiv entwickelt, dass die Neugewichtung des Nasdaq 100 Index am 24. Juli nicht mehr ...

