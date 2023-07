Kleines Verkaufssignal bei der Deutsche Telekom Aktie: Im Handelsverlauf am Dienstag unterschreitet der DAX-Wert im Bereich 19,30/19,38 Euro eine charttechnische Unterstützungszone, die noch vor einer Woche eine Wende nach oben einleitete. Zuvor war der Aktienkurs der Telekom an der 200-Tage-Linie nach unten abgeprallt - so auch bei der aktuellen Abwärtsbewegung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...