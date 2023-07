Inflation, Rezession, Stagflation - alles Negative, was man sich bei erhöhtem Aufkommen für die Konjunktur nur vorstellen kann. Ganz andere Töne hören wir allerdings von unsrem Experten Thomas Gebert, insbesondere was einen Aufschwung in den USA angeht. Welche Indikatoren das jetzt ankündigen könnten und welche Branchen in den USA und auch Deutschland davon betroffen sind, erfahren Sie in diesem Interview.