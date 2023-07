Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4544/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/108 war ich nach einem Posting von Sunrise-Manager Martin Foussek neugierig auf einen ORF-Beitrag zum Thema Trading Apps und habe die TV-Thek frequentiert. Der Beitrag beginnt mit "Möglicher Reichtum zu hohem Preis" und dem Fazit "Das war ein Eco-Spezial mit Einblicken in eine seltsame Welt". Im Beitrag entschuldigt sich Oswald Salcher von Trade Republic indirekt für das Trade im Firmennamen. Ich finde, das wäre nicht nötig gewesen. Ich finde PFOF gut und zitiere dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...