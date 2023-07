Im zweiten Quartal 2023 müssen wir leider immer noch ein schwaches Basisgeschäft verzeichnen, so dass wir zum 30.06.2023 im Umsatz mit ungeprüften 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,9 Mio. EUR) am unteren Rand unserer Jahresplanung liegen. Mit einem Halbjahresergebnis von ungeprüften rund -71 TEUR (Vj. -174 TEUR) liegen wir zum Stichtag jedoch unter unserer Planung. Maßgeblichen Anteil daran haben die erneuten Kursrückgänge zum Stichtag. So belaufen sich die Abschreibungen aus den saldierten Auf- und Abwertungen des Handels- und des Anlagebuches gegenüber dem 1. Quartal 2023 auf -58 TEUR (1. Quartal 2023 +40 TEUR) und betragen aufs Halbjahr gerechnet -18 TEUR (30.06.2022 saldierte Auf- und Abwertungen -154 TEUR).

Aus heutiger Sicht müssen wir das Jahresplanziel daher von einem ausgeglichenen auf ein Ergebnis von -100 TEUR herabsetzen.

Wie bereits mehrfach informiert, sind die permanenten Kosten zur Abwehr der Angriffe der Reich-Gruppe seit Jahren ein Problem. So sehen wir uns auch in diesem Geschäftsjahr wieder mit einer Klage zur Auskunftserzwingung und einer Anfechtungsklage konfrontiert. Zwar konnten wir in der Vergangenheit bereits für uns positive Gerichtsentscheidungen verbuchen, da diese bislang teilweise jedoch noch nicht endgültig rechtskräftig sind, können wir dies noch nicht in unserer Jahresergebnisplanung für 2023 berücksichtigen. Die Rechts- und Beratungskosten beliefen sich im ersten Halbjahr auf rund 81 TEUR (Vj. 65 TEUR). Zusätzlich zu den Rechts- und Beratungskosten haben wir in diesem Zusammenhang auch deutlich erhöhte Kosten für die Präsenz-Hauptversammlung zu verzeichnen. Diese ergaben sich u.a. durch zusätzlichen Aufwand sowie der Dauer der Hauptversammlung bedingt durch die Beantwortung von rund 200 Fragen der Reichgruppe.

Beteiligungen ab 100 TEUR je Position

Bei den Beständen sind die Positionen ab einem stichtagsbezogenen Wert von 100.000 EUR die A.H.T. Syngas NV, Albis AG, die freenet AG, die MPC AG sowie die United Internet AG. Die jeweiligen Bestände haben eine Höhe von max. 9 % des haftenden Eigenkapitals der VEH AG zum 31.12.2022.

Perspektiven

Unser Umsatz-Planziel für 2023 hatten wir auf 3 bis 4 Mio. EUR gesetzt. Das Plan-Ergebnis wurde, wie oben erläutert, reduziert auf -100 TEUR. Die Anzahl der öffentlichen Kaufangebote über unser Haus, die Wertentwicklung unserer Beteiligungspositionen und die aktuell nicht kalkulierbaren Kosten für die Rechtsberatung werden hierbei eine wichtige Rolle spielen.

Liquiditätsrisiken sind aufgrund der hohen Eigenkapitalfinanzierung für das Geschäftsjahr 2023 nicht erkennbar.

Klaus Helffenstein - Vorstand

Den vollständigen Artikel lesen ...