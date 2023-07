An einem abgelegenen Strand in Australien wurde ein mysteriöses Objekt entdeckt. Der Gegenstand wirft aktuell viele Fragen auf, denn seine Herkunft ist ungewiss. In der Nähe der kleinen Küstenstadt Green Head, etwa 250 Kilometer nördlich von der australischen Stadt Perth, wurde am Strand ein Objekt angeschwemmt, bei dem nicht ganz klar ist, um was es sich handelt. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Gegenstand mit der Größe eines Kleinwagens um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...