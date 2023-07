Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit vier neuen Xtrackers-ETFs der DWS können Anleger Aktienfaktoren in ihrem Portfolio abbilden, so die DWS in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zusätzlich berücksichtigen die ETFs Kriterien des Indexanbieters MSCI für Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (Environment, Social, Governance; ESG). Die neuen ETFs ermöglichen, in die Aktienfaktoren Value, Momentum, Quality und Minimum Volatility zu investieren und bilden dazu verschiedene Varianten der MSCI World Faktor Low Carbon SRI Screened Select Serie ab. Die vier neuen Xtrackers MSCI World Factor ESG UCITS ETFs wurden am 17. Juli an der Deutschen Börse und am 18. Juli an der Londoner Börse notiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...