Die jüngsten Meldungen um BYD hätten kaum positiver ausfallen können. Das Unternehmen präsentierte jüngst vorläufige Zahlen und wird im ersten Halbjahr unter dem Strich wohl etwa dreimal so viel Gewinn einfahren wie noch ein Jahr zuvor. Zusätzlich deuten die Verkaufszahlen weiter klar in die Höhe und in Europa hat der Autobauer noch nicht einmal richtig Fahrt aufgenommen.Es ergeben sich bei BYD (CNE100000296) also nicht nur hübsche Ansichten mit Blick auf die vergangenen Monate. Auch der Horizont leuchtet hell, und das ist für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...