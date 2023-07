Research Triangle Park, N.C. (ots/PRNewswire) -Harpe Bioherbicide Solutions, Inc., ein Agrartechnologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher und nachhaltiger Herbizid Lösungen spezialisiert hat, erhielt vor kurzem einen Zuschuss von der U.S. National Science Foundation (NSF), der die Forschung mit seinen aus natürlichen Pflanzenextrakten gewonnen Bioherbizidformulierungen zur Bekämpfung von Unkräutern, die gegen synthetische Herbizide resistent sind, finanzieren wird.Der NSF-Zuschuss in Höhe von insgesamt $275.000 wurde Harpe BioHerbicides als Small Business Innovation Research (SBIR)-Phase-1-Projekt mit dem Titel "Sichere Kontrolle von herbizidresistenten Unkräutern mit einer neuartigen natürlichen Bioherbizid-Plattform" vergeben. Das Produktportfolio von Harpe mit neuen Standorten und Wirkungsweisen bietet ein breites Spektrum zur Bekämpfung von Laub- und Grassamen und Unkräutern.In einer Zusammenfassung des Harpe Bioherbicide-Preises, die auf der NSF-Webseite veröffentlicht wurde (Award History Details - NSF SBIR), heißt es: "Es wird erwartet, dass die breite Einführung der vorgeschlagenen Technologie Landwirten und Pflanzenproduzenten zugute kommt, indem sie die gesellschaftliche Belastung, die finanzielle Belastung und die Umweltbelastung durch Ernteverluste aufgrund von herbizidresistenten Unkräutern verringert, indem sie diese Unkräuter mit einer umweltfreundlichen Methode beseitigt, ohne den Einsatz von überschüssigem Kraftstoff, Zeit, Ausrüstung und synthetischen Herbiziden.""Wir sind sehr stolz darauf, Deep-Technology-Startups zu finanzieren, die wissenschaftliche und technische Ergebnisse in sinnvolle Lösungen für heute und morgen umsetzen", sagte Erwin Gianchandani, Stellvertretender NSF-Direktor für Technologie, Innovation und Partnerschaften.Dr. Chad Brommer, Mitbegründer und Leiter der Technologieabteilung von Harpe Bioherbicide, der Hauptprüfer des SBIR-Phase-1-Projekts ist, sagte: "Harpe Bioherbicide wurde gegründet, um Landwirte auf globaler Ebene durch die Entwicklung neuartiger und natürlicher Herbizid Lösungen zu unterstützen, um die zunehmenden Herausforderungen in Bezug auf Unkrautresistenzen zu mildern und gleichzeitig nachhaltige Praktiken in der globalen Nahrungsmittelproduktion zu fördern."Die NSF ist eine unabhängige Bundesbehörde, die Forscher finanziert, die neues Wissen und Entdeckungen generieren, die zu einem besseren Verständnis der Welt beitragen. Die NSF befindet sich an der Schnittstelle aller wissenschaftlichen und technischen Disziplinen und ist daher in einer einzigartigen Position, um Investitionen in neue Spitzenforschungsbereiche zu ermitteln und zu lenken.Informationen zu Harpe Bioherbizid Solutions Harpe Bioherbicide Solutions, Inc. ist ein Agrartechnologieunternehmen, das sich auf die Bereitstellung natürlicher und nachhaltiger Herbizid Lösungen konzentriert, um den ökologischen Landbau zu erweitern und neue Möglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig den Einsatz von synthetischen Chemikalien in Reihen- und Sonderkulturen sowie in Handels- und Verbrauchermärkten zu reduzieren, zu ersetzen oder zu ergänzen. Das Ergebnis wird den Erfolg der Landwirte unterstützen, indem es die derzeitigen Herausforderungen bei der Unkrautbekämpfung überwindet und neue nachhaltige Anbaumethoden bereitstellt, die unsere Nahrungsmittelversorgung verbessern und gleichzeitig die Umwelt durch die Verringerung des Bedarfs an chemisch-synthetischen Produkten verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf www.harpebio.com.Informationen zu der U.S. National Science Foundation's Small Business ProgrammDie NSF vergibt jährlich mehr als $200 Millionen an Start-ups und kleine Unternehmen, die wissenschaftliche Entdeckungen in Produkte und Dienstleistungen mit kommerzieller und gesellschaftlicher Wirkung umwandeln. Start-ups, die in fast allen wissenschaftlichen und technologischen Bereichen tätig sind, können bis zu 2 Millionen US-Dollar zur Unterstützung von Forschung und Entwicklung erhalten, um das Risiko für den kommerziellen Erfolg einer Technologie zu verringern. Der America's Seed Fund wird vom Kongress im Rahmen des Small Business Innovation Research-Programms beauftragt. Die NSF ist eine unabhängige Bundesbehörde mit einem Budget von etwa 9,5 Milliarden US-Dollar, die Grundlagenforschung und Bildung in allen Bereichen der Wissenschaft und Technik unterstützt.