Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute: Hochschule Koblenz bietet in den Sommerferien spannende Kurse für Schülerinnen und Schüler an allen drei Standorten an

Die Hochschule Koblenz bietet in den kommenden Sommerferien wieder ihre beliebten kostenlosen Sommerferienkurse rund um Wissenschaft und Technik an. Diese finden zwischen dem 25. Juli und 1. September halb-, ganz- oder zweitägig an den drei Standorten der Hochschule Koblenz in Remagen und Höhr-Grenzhausen und am Hauptstandort Koblenz statt und sind natürlich offen für Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet.

Bei den sieben Mitmach-Angeboten - vier davon für Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren und drei ab 16 Jahren - dreht sich alles um spannende Experimente rund um 3D-Druck, Nachhaltigkeit, Roboterprogrammierung und Elektrotechnik. Zusätzlich bietet das Ada-Lovelace-Projekt (ALP) an jedem der drei Campus jeweils einen mehrtägigen Workshop für Schülerinnen an. Die Ferienkurse der Hochschule Koblenz werden durch das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit des Landes Rheinland-Pfalz gefördert und sind daher kostenfrei. Weitere Informationen sind im Internet abrufbar unter www.hs-koblenz.de/ferienkurse, wo auch die Anmeldung möglich ist.Hier ein paar Kursbeispiele, die nicht abschließend sind.Am 25. Juli können sich Schülerinnen und Schüler von 13 bis 16 Jahren am Campus Koblenz im Bereich 3D-Druck und 3D-Scan ausprobieren. Sie entwickeln ihr eigenes Druckobjekt - entweder nach Anleitung oder völlig frei. Wie sich Roboter bewegen, können Jugendliche ab 16 Jahren am 26. Juli im Kurs "RoboAcademy - Steuere den Roboter durch den Parcours" in Koblenz herausfinden. Gemeinsam wird im Workshop ein ferngesteuertes Roboterfahrzeug programmiert: Am 1. August findet am Campus Koblenz der "Experimentierkurs Elektrotechnik" statt, einen Tag später startet am RheinAhrCampus Remagen ein zweitägiger Kurs zum Thema "Kreiere dein eigenes Game! Spieledesign in Virtual Reality". Der Sommerferienkurs "Experimente aus der Elektrotechnik gibt am 16. August am Campus Koblenz interessante Einblicke in die Messtechnik. Und vom 29. August bis 30. August bietet der WesterWaldCampus in Höhr-Grenzhausen den Ferienkurs "Klimaneutral dank erneuerbarer Energien - wie Keramik unsere Zukunft rettet" zum Thema "Green Energy" für Schülerinnen und Schüler von 13 bis 16 Jahren statt.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.