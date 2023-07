Die Aktien der Deutsche Telekom sind am heutigen Dienstag kräftig unter Druck geraten und sind dabei auch unter die wichtige Unterstützung bei 19,40 EUR gefallen. Aktuell zeigen sich die Papiere mit einer langen bärischen Tageskerze mit hoher Abwärtsdynamik. In der vorherigen Analyse hieß es: "Der 10er-EMA wurde nach oben durchbrochen, das Verlaufshoch wurde bei 20,06 Euro erreicht. Damit wurde die Zielmarke um 20,20 Euro am 200er-EMA knapp verfehlt. ...

