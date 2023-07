Covestro soll laut Medienberichten ein Übernahmeangebot von Adnoc, dem staatlichen Ölkonzern aus Abu Dhabi abgelehnt haben. Die Spekulationen darüber halten weiter an. Lohnt sich für Anleger noch der Einstieg bei dem DAX-Konzern?

Heute Sonnenschein für die Chemie-Branche!

Heute scheint die Sonne über der deutschen Chemieindustrie - zumindest bei den großen Aktien. Die Anteile vom Riesen BASF (46 Euro | DE000BASF111) legen trotz der jüngsten Gewinnwarnung deutlich zu. Dabei liegen dunkle Wolken über der Branche, schließlich ist sie besonders konjunktursensibel. Und bekanntlich sorgt sich der Markt um die Lage der Wirtschaft sowohl in China als auch den USA.

Neue Spekulationen? Covestro an der DAX-Spitze!

Doch heute ist das kein Thema offenbar. Noch besser als BASF performt dabei die Aktie von Covestro (49,30 Euro | DE0006062144). Sie liegt am Mittag mit einem Plus von mehr als drei Prozent an der DAX-Spitze. Dabei gibt es nichts Neues bei dem deutschen Kunststoffhersteller - zumindest in Sachen Übernahme. Vor etwas mehr als zwei Wochen hatte nämlich ein Bloomberg-Bericht für viel Fantasie gesorgt. So soll es eine Übernahmeofferte für Covestro von der Abu Dhabi National Oil Company, kurz Adnoc, gegeben haben. Demnach soll der staatliche Konzern 11 Mrd. Euro geboten haben. Die Covestro-Aktie legte daraufhin den Turbo ein und stieg binnen kürzester Zeit um mehr als 20 Prozent.

Covestro: Die Gerüchteküche brodelt!

Doch es stellt sich die Frage, ob sich noch ein Einstieg für Anleger lohnt. Der aktuelle Börsenwert liegt bei knapp 9,4 Mrd. Euro und damit mehr als 15 Prozent unter dem angeblichen Übernahmeangebot. Aus der Gerüchteküche heißt es, dass das Covestro-Management ...

