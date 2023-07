Nel Asa: Kursanstieg nach Veröffentlichung der Quartalszahlen

Werbung







Der Norwegische Wasserstoffhersteller konnte im zweiten Quartal seinen Umsatz um knapp 160% steigern.



Oslo, Dienstag 18 Juli 2023: Nel Asa veröffentlicht die Quartalszahlen des zweiten Quartals 2023. Die Aktie des Wasserstoff Unternehmens reagierte darauf untertägig mit einem Kurszuwachs von knapp 9%. Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum letzten Jahr von 183 Millionen Norwegische Kronen (NOK) auf 475 Millionen NOK an. Ob die kurzfristig positive Entwicklung des Aktienkurses nachhaltig beleibt, wird sich in der Zukunft zeigen. Hierzu kann man auch einen Blick auf die Auftragsbücher werfen. Diese entwickelten sich positiv im Vergleich zu letztem Jahr: Durch einen Großauftrag von 16 Wasserstofftankstellen in den USA und weitere Projekte konnte hier ein Plus von 81%, bzw. 428 Millionen NOK, festgestellt werden. Dies führte zum Ende des zweiten Quartals zu einem Auftragsbestand in Höhe von 2.964 Millionen NOK.









Quelle: HSBC