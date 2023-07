Primus Valor veranstaltet am 20. Juli ein Webinar, um bestehende und potenzielle Kunden zum derzeit zeichenbaren ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus zu informieren. Mit dem Ende der Frühzeichnerphase sollen ab August erste Ankäufe erfolgen.Der neueste AIF der "Renovation Plus"-Serie von Primus Valor bietet Anlegern die Gelegenheit, in bereits bestehende Immobilien in deutschen Mittel- und Oberzentren zu investieren. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb, der energetischen Sanierung und Verbesserung sowie dem Verkauf von Wohnimmobilien an attraktiven Standorten. Dieser AIF fällt in die Kategorie nach Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung und prognostiziert eine Auszahlung von 138,8 Prozent über einen Zeitraum von acht Jahren. Bis zum 31. Juli können Kunden ihre Anteile mit einem Frühzeichnerbonus von einem Prozent zeichnen. Nach Angaben der Mannheimer sollen ab August - mit der voraussichtlichen Überschreitung der 10-Millionen-Marke - die ersten Ankäufe für das Produkt erfolgen.

