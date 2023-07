Straubing (ots) -Ist die Deindustrialisierung ein Schreckgespenst, das die Unternehmer und Arbeitgeber aufbauen, um die Politik zu Zugeständnissen zu bewegen? Sicher auch, aber nicht nur. In verschiedenen besonders energieintensiven Branchen der Chemie sitzt man tatsächlich auf gepackten Koffern. In allen Bereichen nimmt die Regulierungswut außerdem zu statt ab. Darunter leiden die Großen naturgemäß weniger als die Kleinen, sprich: der Mittelstand. Dem wird in Sonntagsreden gerne gehuldigt, aber sonst spielt er keine große Rolle. (...)Die meisten anderen Länder, die als Investitionsstandorte in Frage kommen, bieten bessere Konditionen. Entweder niedrigere Energiepreise oder niedrigere Steuern und Arbeitskosten - oft alles zusammen. Der Standort Deutschland muss entgegen aller Unkenrufe noch nicht so schlecht sein, dass es die Unternehmer scharenweise aus dem Land drängt. Aber es ist auch klar: Noch mehr Belastungen verkraftet die deutsche Ökonomie nicht.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5561522