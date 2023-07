Die Stimmung am US-Immobilienmarkt hat sich zuletzt bereits deutlich verbessern können. Die aktuellen Zahlen zum NAHB Bauklima deuten nun sogar in die Richtung einer weiteren Erholung. Diese Zeitreihe, die als guter Frühindikator für die zukünftigen Entwicklungen bei den US-Immobilienpreisen gilt, konnte im Juli in der Tat leicht auf nun 56 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...