Mara Renewables Corporation und ihr Produktionspartner Algal Omega-3 (AO3) gaben heute bekannt, dass sie ein IPR-Verfahren in den USA eingeleitet haben. Es betrifft das DSM-Patent Nr. 10.392.578 mit dem Titel Extraction of Lipid from Cells and Products Therefrom. Sie machen geltend, dass das Patent aufgrund seiner niedrigen Erfindungshöhe nicht gültig sei. Der Einreichung zufolge sind alle Elemente der angefochtenen Ansprüche schon nach dem Stand der Technik offengelegt.

"Mara glaubt nicht, dass alle DSM-Patente den vom Patentamt geforderten hohen Standards entsprechen. Durch die von DSM eingeleiteten Klagen haben wir die Stärke des Anspruchs auf geistiges Eigentum von DSM überprüft und festgestellt, dass es mehrere Patente gibt, die unserer Ansicht nach nicht hätten erteilt werden dürfen. Wir beabsichtigen, die Patente anzufechten, von denen wir glauben, dass sie nicht den erforderlichen Standards entsprechen. Wir freuen uns auf die Prüfung unseres Antrags zu diesem Patent", sagte Mark Scaife, Managing Director.

Über Mara

Mara Renewables mit Sitz in Halifax, Kanada, ist ein Weltklasse-Hersteller und führender globaler Lieferant seines patentierten, aus Algen gewonnenen Omega-3-Öls DHA. Es entspricht dem wachsenden Bedarf umweltbewusster Marken und Verbraucher für pflanzenbasierte Produkte und bietet funktionelle, innovative Inhaltsstoffe, die die menschliche Ernährung verbessern, ohne die wertvollsten natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu erschöpfen. Allein im Jahr 2021 versorgte Mara die Märkte für Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel und Getränke mit DHA-reichen Fettsäuren in einem Umfang, der schätzungsweise 7,3 Milliarden Fischen (Sardellen) entsprach.

