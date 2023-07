Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ausgelöst durch den russischen Einfall in der Ukraine war die ganze Welt im 1. Halbjahr 2022 von einer Inflationswelle erfasst worden, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Sie habe in den USA 9% erreicht, in Deutschland 10,1%. Die Inflation sei inzwischen von einer Disinflation abgelöst worden. In dieser Phase würden die Preise zwar immer noch, aber immer langsamer steigen. In den USA sei die Rate inzwischen auf 3% gesunken, in Deutschland auf 6,4%. Das Ziel der Notenbanken von 2% sei noch nicht erreicht, doch es rücke näher. Mit dieser Entwicklung könnten die Zentralbanken zufrieden sein. ...

