Die Bank of America empfiehlt Anlegern jetzt diese zehn Aktien, die laut den Experten deutliches Potenzial für eine Überraschung in der Berichtssaison haben. Die Quartalsberichtssaison steht vor der Tür und das bedeutet wieder einige Schwankungen bei den Aktien aufgrund übertroffener oder nicht erreichter Erwartungen. Für Anleger, die darauf setzen möchten, hat die Bank of America nun zehn Aktien identifiziert, die interessant sein könnten. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...