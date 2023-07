DJ MÄRKTE USA/Fester - Verizon mit kräftiger Erholungsbewegung

NEW YORK (Dow Jones)--Fester tendieren die US-Aktien am Dienstagmittag (Ortszeit New York), wobei sie sich in der Nähe von 15-Monats-Höchstständen halten. Der Dow-Jones-Index gewinnt 1,1 Prozent auf 34.963 Stellen, der S&P-500 steigt um 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent. Der vorbörslich veröffentlichte Einzelhandelsumsatz für Juni blieb recht deutlich unter den Erwartungen, und die Industrieproduktion enttäuschte mit einem Rückgang im vergangenen Monat, während Volkswirte eine Stagnation erwartet hatten. Das drückt allenfalls leicht auf die Stimmung. Die Daten dürften indes nicht ausreichen, um die Zinserwartungen am Markt größer zu bewegen.

Außerdem kommt die Gewinnsaison für das zweite Quartal mit einer Reihe von Berichten am heutigen Dienstag und an den kommenden Tagen in Gang. Am Berichtstag stehen vor allem Finanzunternehmen auf dem Programm. Die Anleger hoffen, dass die Zahlen und die Prognosen einen Markt rechtfertigen, der sich auf dem höchsten Niveau seit April 2022 befindet. S&P-500 und Nasdaq-Composite sind im bisherigen Jahresverlauf um 17,8 bzw. 36,1 Prozent gestiegen. Die Stimmung wurde durch einen Rückgang der Renditen befeuert, verbunden mit der Hoffnung, dass mit einer Abkühlung der Inflation die US-Notenbank die Zinsen weniger aggressiv anheben muss. In der Tat sind einige Analysten der Meinung, dass die Geldpolitik nach wie vor der Haupttreiber der Märkte ist.

Charles Schwab zweistellig hoch

Unter den Einzelwerten laufen Bank of America um 4,7 Prozent nach oben. Die Bank steigerte den Gewinn um knapp ein Fünftel und übertraf die Erwartungen der Analysten. BNY Mellon hat ebenfalls die Prognosen übertroffen, die Aktie steigt um 4,8 Prozent. Morgan Stanley steigern sich nach Zahlen um 6,3 Prozent, obwohl höhere Kosten der Bank trotz steigender Erträge einen Gewinnrückgang beschert haben. Das Ergebnis fiel dabei aber besser aus als von Analysten erwartet. Charles Schwab verteuern sich nach Zahlen um 12,3 Prozent. FB Financial reagieren mit 6,7 Prozent plus auf die Vorlage der Quartalszahlen. Die Muttergesellschaft von Firstbank hat einen Gewinnanstieg vermeldet und zudem eine stärkere Kapitalbasis in der Bilanz ausgewiesen.

Lockheed Martin sinken um 0,9 Prozent. Der Flugzeughersteller hat die Erwartungen geschlagen und die Prognose erhöht. Analysten bemängeln aber, dass der freie Cashflow die Erwartungen verfehlt habe.

Der Dow Jones wird von Verizon angeführt, die sich mit plus 5 Prozent von dem jüngsten Abverkauf etwas erholen. Furcht vor Altlasten in Form von bleiummantelten Kabeln hat den US-Telekomsektor in den vergangenen Handelstagen heftig gebeutelt. AT&T (+1,6%) machen ebenfalls etwas Boden gut.

Die Ölpreise zeigen sich vor der Veröffentlichung der Öllagerbestandsdaten fester. Die Akteure nutzten den Preisrückgang an den beiden vorigen Handelstagen zum Kauf, heißt es aus dem Handel. Der Dollar bewegt sich kaum vom Fleck. Derweil stützen die schwachen Einzelhandelsdaten etwas die Staatsanleihen. Gold profitiert von den sinkenden Anleiherenditen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.962,71 +1,1% 377,36 +5,5% S&P-500 4.546,00 +0,5% 23,21 +18,4% Nasdaq-Comp. 14.285,87 +0,3% 40,92 +36,5% Nasdaq-100 15.749,09 +0,2% 35,81 +44,0% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,74 +0,4 4,74 32,3 5 Jahre 3,98 -4,0 4,02 -2,2 7 Jahre 3,87 -4,3 3,92 -9,6 10 Jahre 3,76 -4,6 3,81 -11,6 30 Jahre 3,89 -3,5 3,93 -7,7 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:28 Uhr Mo, 18:21 Uhr % YTD EUR/USD 1,1224 -0,1% 1,1247 1,1233 +4,9% EUR/JPY 155,92 +0,0% 155,76 156,13 +11,1% EUR/CHF 0,9634 -0,4% 0,9660 0,9666 -2,7% EUR/GBP 0,8598 +0,0% 0,8594 0,8591 -2,9% USD/JPY 138,93 +0,2% 138,48 138,98 +6,0% GBP/USD 1,3053 -0,2% 1,3086 1,3076 +7,9% USD/CNH (Offshore) 7,1902 +0,2% 7,1786 7,1806 +3,8% Bitcoin BTC/USD 29.917,46 -1,1% 30.066,25 30.206,75 +80,2% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,45 74,15 +1,8% +1,30 -4,9% Brent/ICE 79,62 78,50 +1,4% +1,12 -4,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 27,48 25,10 +9,5% +2,37 -68,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.978,40 1.955,13 +1,2% +23,27 +8,5% Silber (Spot) 25,14 24,88 +1,1% +0,27 +4,9% Platin (Spot) 989,33 980,50 +0,9% +8,83 -7,4% Kupfer-Future 3,82 3,84 -0,5% -0,02 -0,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

