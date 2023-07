Der Goldpreis befindet sich wieder auf dem Weg in Richtung 2.000-Dollar-Marke. Am Dienstag verzeichnete das Edelmetall bis zum Nachmittag ein Plus von rund 1,5 Prozent und markierte ein neues Monatshoch, nachdem das US-Handelsministeriums die jüngsten Einzelhandelsumsätze bekannt gab. Aus technischer Sicht könnte nun eine wichtige Marke fallen.Die Einzelhandelsumsätze stiegen in den USA im Juni um 0,2 Prozent, nach einer überarbeiteten Zunahme von 0,5 Prozent im Mai. Die Volkswirte hatten mit einem ...

