TESLA: Vorschau Quartalszahlen

Anzeige / Werbung

Wann wird Tesla die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlichen?

Tesla wird am Mittwoch, den 19. Juli, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlichen. Ein Investoren-Call wird im Anschluss stattfinden.

Konsens zu den Quartalszahlen von Tesla

Es wird erwartet, dass Tesla im zweiten Quartal einen Umsatzanstieg von 43 % gegenüber dem Vorjahr auf 24,3 Mrd. $ und einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie um 6,6 % auf 0,81 $ verzeichnen wird.

Vorschau zu den Quartalszahlen von Tesla

Tesla hat bereits bekannt gegeben, dass das Unternehmen im zweiten Quartal über 466.000 Fahrzeuge ausgeliefert hat und damit einen neuen Quartalsrekord aufgestellt hat! Damit wurden die Schätzungen der Wall Street, die mit weniger als 426.000 Auslieferungen gerechnet hatte, weit übertroffen.

Tesla hat in der ersten Hälfte des Jahres 2023 knapp 890.000 Autos verkauft. Für das dritte und vierte Quartal werden neue Auslieferungsrekorde erwartet, und die Märkte sind zuversichtlich, dass Tesla sein Ziel erreichen kann, im Laufe des Jahres 2023 1,8 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen. Sollte dieses Ziel erreicht werden, wäre das ein Anstieg von 41 % gegenüber den 1,3 Millionen Verkäufen im Jahr 2023. Das ist zwar beeindruckend, würde aber bedeuten, dass Tesla sein Ziel eines jährlichen Wachstums der Auslieferungen von rund 50 % ein weiteres Jahr lang nicht erreichen würde.Die Reihe von Preissenkungen und andere Anreize wie Rabatte scheinen die Nachfrage auf dem richtigen Weg gehalten zu haben, aber die wichtigste Frage in dieser Quartalssaison ist, wie groß die Auswirkungen auf die Rentabilität sind.

Tesla hat bereits erklärt, dass es bereit ist, einige seiner marktführenden Margen zu opfern, um das Wachstum zu unterstützen, und die Rentabilität ist seit dem Höchststand vor etwas mehr als einem Jahr bereits gesunken. Die Märkte gehen davon aus, dass die Bruttomarge im zweiten Quartal den niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie erreichen wird, während die operative Marge voraussichtlich auf ein Zweijahrestief sinken wird.Die Märkte sind jedoch optimistisch, dass Tesla den Großteil seiner Preissenkungen in diesem Jahr eingeführt hat, und gehen davon aus, dass das zweite Quartal die Talsohle für beide Kennzahlen darstellt und die Margen in der zweiten Jahreshälfte wieder ansteigen werden.

Weitere Informationen zur Tesla-Aktie:

Aktuelle Analysen und Nachrichten

Der Ausblick deutet darauf hin, dass die Tesla-Aktie in der zweiten Jahreshälfte 2023 den Schwung beibehalten könnte, wenn das Unternehmen die Erwartungen erfüllen kann, gestützt durch steigende Auslieferungen und eine Erholung der Margen. Eine mögliche Abschwächung der Konjunktur stellt eine Bedrohung dar, und der sich verschärfende Wettbewerb (vor allem in China) könnte das Unternehmen zu weiteren Preissenkungen zwingen, um Käufer zu locken.Außerdem stehen mit dem Tesla Semi und dem Cybertruck noch vor Jahresende zwei mit Spannung erwartete Modelle vor der Tür, die Tesla auf dem Weg ins Jahr 2024 neuen Schwung verleihen könnten. Die Anleger werden hören wollen, dass nach mehreren Verzögerungen bei beiden Fahrzeugen in den letzten Jahren alles im Zeitplan bleibt.

Wird Tesla in Indien investieren?

Wir werden vielleicht einige Fragen zu Indien hören. Einem Bericht der Times of India zufolge erörtert der Elektroautohersteller mit der indischen Regierung einen Investitionsvorschlag für die Errichtung einer Fabrik, die groß genug ist, um etwa 500.000 Fahrzeuge pro Jahr zu produzieren. Einige dieser Fahrzeuge könnten in andere Länder in der indisch-pazifischen Region exportiert werden. Indien hat darauf gedrängt, dass Tesla Autos vor Ort produzieren muss, wenn es sie in dem Land verkaufen will. CEO Elon Musk und Premierminister Narendra Modi trafen sich letzten Monat, um über Investitionsmöglichkeiten zu sprechen.

Ist Tesla eine KI-Aktie?

Tesla hat seine KI-Ambitionen bisher weitgehend für sich behalten, aber CEO Elon Musk sagte Anfang des Jahres, dass er Tesla für das führende KI-Unternehmen hält und dass das Unternehmen innerhalb des nächsten Jahres seinen eigenen "ChatGPT-Moment" erleben wird. Es wird angenommen, dass die selbstfahrende Technologie, die laut Musk die Zukunft von Tesla untermauern wird, der Schlüssel ist, aber wir wissen, dass Tesla auch an anderen Projekten arbeitet, wie z. B. einem humanoiden Roboter.

Tesla-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Wie geht es mit der Tesla Aktie weiter?

Die Tesla-Aktie ist seit Anfang 2023 um das 2,5-fache gestiegen und ist damit der drittbeste Performer sowohl im Nasdaq 100 als auch im S&P 500.Anfang dieses Monats erreichte die Aktie ein Neunmonatshoch, aber es ist schwieriger geworden, weiter zu steigen. Die unterstützende Trendlinie, die sich über die letzten zwei Monate zurückverfolgen lässt, hat weiterhin Bestand, aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Dynamik nachlässt, vor allem der Rückgang des Handelsvolumens in den letzten drei Wochen. Die Aktie nähert sich auch den höchsten Kurszielen an der Wall Street bei etwa 300 $, obwohl sie bereits deutlich über dem durchschnittlichen Ziel von 214 $ liegt.Die Aktie bleibt auf Kurs, um in Richtung des Widerstands bei 295 $ bis 300 $ zu klettern, wenn die unterstützende Trendlinie hält, und danach ist der Höchststand aus der zweiten Jahreshälfte 2022 bei 312 $ in Reichweite. Bei einem Rücksetzer könnte die Aktie schnell wieder in Richtung des Unterstützungsbereichs bei 258 $ bis 260 $ fallen.

Quelle: Freestoxx Webtrader

Alle US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.