Gurobi Optimization, LLC, der Marktführer im Bereich der Decision Intelligence, hat heute eine neue Fallstudie veröffentlicht, die die komplexen Herausforderungen des Personalmanagements untersucht und zeigt, wie Workforce Analytics in Kombination mit Gurobi diese Herausforderungen erfolgreich bewältigt.

Diese Fallstudie zeigt, wie Workforce Analytics die Art und Weise revolutioniert, wie Unternehmen ihre Belegschaft verwalten. Mithilfe einer anspruchsvollen mathematischen Modellierung und der beispiellosen Lösungskompetenz von Gurobi sind Unternehmen dazu in der Lage, die Ressourcenzuweisung zu optimieren, um den Kundenservice zu verbessern, die Einhaltung regulatorischer Vorschriften zu gewährleisten und ihren Gewinn zu steigern.

Workforce Analytics hat die robuste Optimierungssoftware von Gurobi genutzt, um extrem effiziente Arbeitspläne zu erstellen, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, Geschäftsregeln einhalten, eine optimale Personalabdeckung gewährleisten und verschiedene Personalanforderungen berücksichtigen. Dieser Ansatz ermöglicht den Nutzern nicht nur, unnötige Kosten infolge einer Über- oder Unterdeckung zu vermeiden, sondern sorgt auch dafür, dass alle Mitarbeiter in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften vergütet werden.

Lisa Spiden, CEO und Gründerin von Workforce Analytics, bekräftigt, wie entscheidend es ist, die richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen. "Mithilfe von Echtzeitdaten und Prognosemodellen bietet Gurobi unseren Kunden eine klare Sicht auf die Gegenwart, anstatt nur auf historische Daten zu vertrauen", so Spiden. "Unsere konsistenten Ergebnisse, die der leistungsstarke Solver von Gurobi liefert, haben das enorme Potenzial der mathematischen Optimierung für das Personalmanagement unter Beweis gestellt."

Die Partnerschaft hat Unternehmen aus verschiedenen Branchen unter anderem aus der Behindertenhilfe, der Altenpflege und der Fast Food-Branche dazu befähigt, manuelle, auf das Bauchgefühl basierende Entscheidungen durch datengestützte Strategien zu ersetzen, die eine höhere betriebliche Effizienz und Umsatzwachstum ermöglichen.

Spiden will auch Kunden außerhalb akademischer Kreise den greifbaren Wert der Optimierung demonstrieren und sie mit den hocheffektiven Funktionen bekannt machen. Sie sagt: "Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Gurobi die Wahrnehmung, dass es sich hier um ein rein akademisches Thema handelt, grundlegend ändern und erfolgreich in den kommerziellen Bereich vordringen können."

Diese Fallstudie liefert wertvolle Einblicke in die Möglichkeiten der erweiterten Optimierung des Personalmanagements und den erheblichen geschäftlichen Nutzen, den sie für Unternehmen bereithält. Lesen Sie hier die Fallstudie.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision-Intelligence-Technologie von Gurobi können Sie in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Produktions- und Personaleinsatzplanung über das Portfoliomanagement und die Marketingoptimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und unterhält Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Asien. Weltweit mehr als 2.500 Kunden aus über 40 Branchen verwenden Gurobi, darunter SAP, Air France und die National Football League sowie mehr als die Hälfte der Fortune 10 und 70 der weltweit führenden Technologieunternehmen. Weitere Informationen unter https://www.gurobi.com/ oder telefonisch unter +1 713 871 9341.

Über Workforce Analytics

Workforce Analytics unterstützt Unternehmen bei der Überwindung komplexer Herausforderung im Personalwesen mithilfe von erweiterter Mathematik, Datenwissenschaft, Optimierungen, künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Das Angebot an einzigartigen und weltweit führenden Produkten umfasst Pay Review, Roster Right und Demand Precision sowie Beratungsdienstleistungen. Diese können einzeln oder holistisch eingesetzt werden, um zu gewährleisten, dass Belegschaft und Arbeitsplanung auf ein maximales Verkaufs- und Servicepotenzial, optimale Kosteneffizienz und eine vertragsgemäße Lohn- und Gehaltsabrechnung ausgerichtet sind. Mit Workforce Analytics bewältigen Unternehmen souverän anspruchsvolle Anforderungen im Personalbereich, erzielen Wettbewerbsvorteile und erreichen maximale Effizienz. Und erhalten so die Klarheit, die sie brauchen, um in der dynamischen Geschäftswelt von heute zu bestehen. Weitere Informationen unter https://www.workforceanalytics.com.au/.

