Financial House, ein Unternehmen für E-Geld-Dienstleistungen und -Zahlungslösungen, meldet die Berufung von Nicole Zimmermann als nicht geschäftsführende Direktorin in den Vorstand. Diese Berufung unterstreicht die Pläne von Financial House, seine Geschäftsaktivitäten weiterhin weltweit auszubauen und sowohl mit branchenführenden Unternehmen als auch mit Start-up-Unternehmen eine leistungsstarke Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen aufzubauen.

Nicole Zimmermann ist eine angesehene Marketing- und Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen globales Branding, Change Management und Business Transformation. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in global operierenden Großunternehmen, von der Telekommunikation bis hin zum internationalen Zahlungsverkehr.

Alisher Abdukadyrov, CEO von Financial House, äußerte sich dazu folgendermaßen: "Es ist uns eine große Ehre, Nicole Zimmermann im Vorstand von Financial House zu begrüßen. Sie wird uns dabei unterstützen, unsere Geschäftstätigkeit auszubauen und unsere Marke in Europa und auf dem Weltmarkt zu etablieren. Nicole Zimmermann verfügt als erfahrene Führungspersönlichkeit bei verschiedenen Fortune 500-Unternehmen aus den USA und aus Europa über umfangreiches Fachwissen und Know-how in den Bereichen globale Markenführung, Kommunikation und strategisches Marketing. Sie ist für unser Unternehmen eine absolute Bereicherung, da sie für einige der besten Unternehmen auf dem Markt tätig war, um deren Geschäftstätigkeit auszubauen, überzeugende Angebote für die Kunden zu entwickeln und Marken aufzubauen, die sich im internationalen Wettbewerb erfolgreich durchsetzen."

Nicole Zimmermann, Vorstandsmitglied von Financial House, kommentierte dies wie folgt: "Es ist enorm spannend, in dieser Zeit des Wachstums und der Innovationen dem Vorstand von Financial House anzugehören. Gemeinsam unternehmen wir riesige Schritte nach vorne, um eine starke, wettbewerbsfähige Marke aufzubauen. Ich freue mich sehr darauf, meine umfangreiche Erfahrung, mein berufliches Netzwerk und meine Branchenkenntnisse in ein Unternehmen einzubringen, das dieselben Werte und Qualitäten teilt, die es meiner Meinung nach zu einem der besten seiner Klasse machen. Meine Tätigkeit für Financial House ist für mich und für das Unternehmen ideal, da wir das Engagement für herausragende Leistungen im Zahlungsverkehr und beim Kundenservice sowie das überaus wichtige Engagement für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration teilen."

Über Financial House

Financial House ist ein von der britischen Aufsichtsbehörde FCA zugelassenes E-Geldinstitut (EMI). Es bietet eine moderne E-Geld-Plattform an, die auf einer schnellen, effizienten und sicheren Infrastruktur basiert. Die E-Geld-Agenturdienstleistungen und -Zahlungsverkehrsprodukte des Unternehmens werden von Compliance-Experten und innovativen Ingenieuren, die die Finanztechnologiebranche grundlegend verändern, in vollem Umfang unterstützt. Financial House wurde 2022 von der Financial Times und von Statista als eines der 1000 am schnellsten wachsenden Unternehmen in Europa eingestuft und erreichte, neben anderen europäischen Unternehmen, eine Wachstumsrate von 92 Prozent. Weitere Informationen über Financial House finden Sie unter https://www.financialhouse.io/

