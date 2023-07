Hohe Gewinne in kürzester Zeit: Jetzt FAST BREAK testen - mit 50 Prozent Rabatt auf das Probeabo. https://tinyurl.com/2s9mfn59 Der Zinserhöhungszyklus in den USA nähert sich dem Ende. Zeit zum Auftatmen - Gabriele Hartmann, Vorstand der Perspektive Asset Management, warnt dass Anleger trotz sinkender Inflation weiter wachsam bleiben müssten. Nicht nur wegen der Auswirkungen der Inflation und geopolitischer Risiken: Auch das Thema Energie- und Rohstoffpreise dürfte zum Ende des Jahres wieder in den Fokus rücken, meint Hartmann. Die Expertin spricht auch über die extrem starke Rallye einiger Tech-Werte in diesem Jahr und was das für die Arbeit von Fondsmanagern bedeutet. Das und mehr jetzt im Video!