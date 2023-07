Die Sommer werden auch in Deutschland immer heißer. Das spüren vor allem jene, die arbeiten gehen müssen. Amtsärzt:innen haben daher jetzt die Einführung einer Siesta vorgeschlagen - nach südeuropäischem Vorbild. Arbeitgeber:innen sind nicht abgeneigt. Angesichts der in Deutschland immer heißer werdenden Sommer raten Expert:innen dazu, hierzulande über die Einführung einer Mittagspause nach südeuropäischem Vorbild nachzudenken. Zumindest in den heißen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...